Hambrücken – Handtasche aus Pkw gestohlen

Karlsruhe (ots) – Eine in einem Auto zurückgelassene Handtasche war am Montagabend auf dem Parkplatz des Vogelparks in Hambrücken das Ziel eines Auto-Aufbrechers. Der bislang unbekannte Täter dürfte im Tatzeitraum zwischen 18.20 Uhr und 18.40 Uhr die im Fußraum abgelegte Handtasche eines geparktes Opels wahrgenommen haben. Durch das Einschlagen der Beifahrerscheibe konnte er diese an sich nehmen. Er machte Beute im Wert von mehreren hundert Euro, da sich in der Handtasche neben dem Geldbeutel mit Bankkarten auch ein Mobiltelefon sowie sämtliche persönliche Wertgegenstände befanden. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/9329-33 in Verbindung.

