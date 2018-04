Hambrücken – Jagdkanzel brennt vollständig ab

Karlsruhe (ots) – Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 16:00 Uhr – 17:00 Uhr einen Hochsitz im Gewann Tiroler Schlag in Hambrücken in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde die Jagdkanzel vollständig zerstört. Aufgrund der momentanen Trockenheit im Wald griff das Feuer auf das umliegende Waldgebiet über und zerstört eine Fläche von ca. 15.000 qm. Die freiwillige Feuerwehr Kirrlach war vor Ort und brachte den Brand rasch unter Kontrolle und löschte ihn. Weitere Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Bruchsal durchgeführt.

