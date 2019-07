Hambrücken- Mülltonne mit Grünabfall in Brand geraten

Anzeige

Hambrücken (ots) – Vermutlich gärender Grünschnitt und frisch gemähter Rasen ist die Ursache für einen Brand am Donnerstag gegen 2 Uhr im Hardtweg. Eine Mülltonne in der Garage im betroffenen Anwesen fing Feuer, nachdem einige Zeit zuvor dort der Mähabfall entsorgt wurde. Die Feuerwehr Hambrücken brachte mit ihren 10 Kräften die Flammen schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

