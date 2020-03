Hambrücken – Radfahrer bei Sturz leicht verletzt – Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am Freitagabend ein 38 Jahre alter Radfahrer in Hambrücken, als er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt zu Sturz kam. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 38-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 19 Uhr die Hauptstraße. Auf Höhe eines Supermarktes stieß er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. Dabei erlitt er Kopfverletzungen und wurde noch vor dem Eintreffen der Polizei von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Radfahrer einen Wert von 1,3 Promille. Zur Klärung des Unfallgeschehens ist die Polizei nun noch auf der Suche nach Zeugen und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzen.

