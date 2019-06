Hambrücken – Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Hambrücken (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von über 15.000 Euro waren am Dienstag gegen 16.30 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Kriegsstraße in Hambrücken an der Kreuzung der Kirchstraße.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Philippsburg war eine 29-jährige Autofahrerin auf der Kriegsstraße unterwegs und wollte die bevorrechtigte Kirchstraße überqueren. Dabei übersah sie offenbar den von links nahenden Pkw eines 22-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der 29-Jährigen wurde abwiesen und stieß noch gegen einen Verkehrsmast, der noch beschädigt wurde.

Der 22 Jahre alte Autofahrerin und dessen 19-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen zur Kontrolle in eine Klinik. Beide beteiligte Autos mussten abgeschleppt werden.

