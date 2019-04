Haslach – Aufgefahren

Anzeige

Haslach (ots) – Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 5.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in der Schwarzwaldstraße. Der Lenker eines Klein-Lkw musste seinen Fiat gegen 7.20 Uhr aufgrund eines Rückstaus an der dortigen Fußgängerampel auf Höhe des Bahnhofs stoppen. Vermutlich erkannte die dahinter fahrende Lenkerin eines Opel dies zu spät und fuhr auf. Die 25-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. /ma

