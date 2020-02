Haslach – Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Anzeige

Haslach (ots) – Am Mittwochabend zwischen 21.15 Uhr und 21.45 Uhr, parkte eine Frau ihren silbernen Opel ordnungsgemäß auf einem gekennzeichneten Parkplatz in der Richard-Wagner-Straße. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug hinten links sichtbare Beschädigungen aufwies. Der dafür offenbar verantwortliche Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

