Haslach – Autos mutwillig beschädigt

Haslach (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Tannenstraße mindestens zehn geparkte Autos beschädigt. Ein unbekannter Täter trat an den Autos die Außenspiegel ab. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht genannt werden, da noch nicht alle Fahrzeugbesitzer erreicht wurden. Die Polizei bittet die Anwohner um Hinweise an das Polizeirevier Haslach, Tel. 07832 975920.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4103639