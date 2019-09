Haslach, B 33/B 294 – Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Anzeige

Haslach (ots) – Drei Leichtverletzte und rund 4.000 Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstag auf der B 33/B 294 zwischen Hausach und Haslach. Dort musste die 34 Jahre alte Fahrerin eines Fiat, in Höhe eines Parkplatzes und aufgrund eines Rückstaus, ihre Geschwindigkeit reduzieren. Ein nachfolgender 62-jähriger Ford-Lenker, der möglicherweise von der Sonne geblendet wurde, erkannte dies zu spät und krachte gegen 17:30 Uhr in das Heck des Fiat. Beide Unfallbeteiligte sowie eine 24 Jahre alte Mitfahrerin im Fiat erlitten leichte Verletzungen und mussten zur weiteren Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht werden. Der stark beschädigte Ford des mutmaßlichen Unfallverursachers musste abgeschleppt werden.

