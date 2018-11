Haslach, B 33 – Hoher Schaden nach Vorfahrtsmissachtung

Anzeige

Haslach (ots) – Die Vorfahrtsmissachtung eines Sattelzug-Fahrers hat am Montagmittag am „Bollenbacher Kreuz“ zu einer Kollision und einem Sachschaden von rund 10.000 Euro geführt. Der 56 Jahre alte Brummi-Lenker wollte kurz nach 14 Uhr an der abknickenden Vorfahrt der B 33 über die Kreuzung in Richtung Schnellingen fahren und übersah hierbei den in Richtung Offenburg abbiegenden Mini einer 51-Jährigen. Verletzt wurde niemand.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4126981