Haslach, B33 – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Haslach (ots) – Nachdem es auf der B33 am Dienstag zu einem Verkehrsunfall kam, sind die Beamten des Polizeireviers Haslach auf der Suche nach Zeugen. Der Fahrer eines Transporters war gegen 10 Uhr eigenen Angaben zufolge als erster einer Fahrzeugkolonne auf der Bundesstraße in Richtung Offenburg unterwegs, als ein aus Richtung Steinach, auf der `Haslacher Straße` fahrender Pkw-Lenker die Vorfahrt des Renault Fahrers missachtet haben soll. Bei einem Ausweichmanöver kollidierte der 3,5-Tonner mit der Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Der Fahrer des als weißen Fiat beschriebenen, mutmaßlichen Unfallfahrzeugs setzte seinen Weg offenbar unbeirrt fort. Zeugen des Geschehens, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 bei der Polizei zu melden. /ma

