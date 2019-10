Haslach – Bahnschranke beschädigt

Anzeige

Haslach (ots) – Der genaue Hergang eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen in der Straße „Am Rubersbach“ ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass ein 58-jähriger Fahrer eines SUV samt Anhänger an einem dortigen Bahnübergang eine Bahnschranke beschädigte und so einen Schaden von rund 1.000 Euro verursachte. Nach Aussagen des Unfallverursachers sei sein Wagen aus noch unerfindlichen Gründen bei geöffneter Schranke plötzlich stehen geblieben und erst weitergefahren, als sich die Schranke bereits senkte. Hierbei wäre diese mit dem Anhänger kollidiert. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

