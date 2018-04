Haslach – Betriebsflüssigkeit ausgelaufen

Haslach (ots) – Ein Auffahrunfall hat am Donnerstagabend in der Schwarzwaldstraße Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Der 25 Jahre alte Lenker eines VW Kombi erkannte den gegen 18.40 Uhr an der Ampel im Bereich der Schleifmattstraße stehenden Lastwagen vermutlich zu spät und fuhr auf. Weil der Volkswagen Betriebsflüssigkeiten verlor, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Haslach untützen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3921705