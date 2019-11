Haslach – Betrunken gestürzt

Anzeige

Haslach (ots) – Ein 18-jähriger Radfahrer hat sich nach einem Sturz am Montagabend in der Steinacher Straße nicht nur leicht verletzt, sondern auch eine Strafanzeige eingefangen. Der Heranwachsende bog kurz nach 20 Uhr mit seinem Mountainbike auf die B33 ein, geriet ins Schleudern und fiel zu Boden. Herbeigeeilte Helfer des Rettungsdienstes brachten den Verletzten anschließend in ein örtliches Krankenhaus. Wie die Beamten des Polizeireviers Haslach ermitteln konnten, dürfte die Ursache für den Gleichgewichtsverlust unter anderem im vorangegangenen Alkoholkonsum des jungen Mannes zu suchen gewesen sein. Er war mit über eineinhalb Promille im Straßenverkehr unterwegs.

