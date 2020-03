Haslach – Diebespärchen unterwegs, Hinweise erbeten

Anzeige

Haslach (ots) – Ein Mann und eine Frau stehen im Verdacht, am Donnerstagnachmittag in einem Lokal ‚Am Marktplatz‘ einen Bedienungsgeldbeutel mit Bargeld gestohlen zu haben. Das Diebespärchen soll hierbei zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr einem unbeaufsichtigten Moment ausgenutzt haben. Beide seien etwa Anfang 20 bis 30 Jahre alt und sollen mit einem neueren, silberfarbenen Mercedes mit ‚HH‘ oder ‚NH‘ Zulassung unterwegs sein. Bereits gegen 13 Uhr soll das mutmaßlich gleiche Duo in einem Gasthaus in der Hauptstraße Getränke konsumiert haben und sich beim Bezahlen auffällig verhalten haben. Der Mann sei etwa 180 Zentimeter groß, habe dunkle Haare und sei mit einer neongelben Jacke oder Pullover sowie einer dunklen Hose und weißen Schuhen bekleidet gewesen. Die Frau sei circa 160 bis 165 Zentimeter groß, habe lange, blonde und wellige Haare und soll gleichfalls ein neongelbes Oberteil sowie weiße Schuhe getragen haben. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum vollständigen Kennzeichen des silbernen Mercedes geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07832 97592-0 an die Ermittler des Polizeireviers Haslach.

