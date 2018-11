Haslach – Ein Fundrad mit Folgen

Anzeige

Haslach (ots) – Eigentlich wollte ein 36-Jähriger am Dienstagnachmittag in Haslach eine gute Tat vollbringen. Er fuhr mit einem aufgefundenen Fahrrad zum dortigen Polizeirevier. Eher von Nachteil war jedoch, dass der ehrliche Finder des Velos hierbei nicht nur unter Drogen-, sondern auch unter Medikamenteneinfluss gestanden haben dürfte. Nach einem Urintest wurde der stark berauschte Mittdreißiger einer Blutentnahme unterzogen. Aufgrund seiner starken Ausfallerscheinungen musste er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Als wäre das nicht schon genug, fanden die Beamten auch noch eine geringe Menge Haschisch in seinen Habseligkeiten. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

/sp

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4127991