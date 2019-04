Haslach – Elektrofahrrad aus Flur gestohlen

Anzeige

Haslach (ots) – Ein bislang unbekannter Dieb hat zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag aus dem Hausflur eines Wohnanwesens in der „Alten Eisenbahnstraße“ ein verschlossenes Elektrofahrrad der Marke „Ghost“ gestohlen. Das blau/schwarze Velo hat einen Wert von über 2.000 Euro. Wie der Langfinger in das Gebäude gelangen konnte, ist bislang unklar. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Fahrrads geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 bei den Beamten des Polizeireviers Haslach.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4245945