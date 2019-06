Haslach – Für Aufhellung gesorgt

Anzeige

Offenburg (ots) – Uneinigkeit herrschte am Donnerstagvormittag zwischen zwei Unfallbeteiligten nach einem Zusammenstoß an der Kreuzung der Mühlenbacher Straße zur Straße „Innerer Graben“. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Haslach konnten jedoch für Aufhellung sorgen, was für eine 20 Jahre alte Honda-Fahrerin nun in einer Ordnungswidrigkeitenanzeige endet. Nach Feststellungen der Beamten missachtete die Heranwachsende die Vorfahrt einer von rechts herannahenden Fiat-Lenkerin. Der durch die Kollision entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4309261