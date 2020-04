Haslach – Gestürzt und verletzt

Anzeige

Haslach (ots) – Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers verletzte sich eine 45-jährige Radfahrerin am Sonntagnachmittag in der Schnellinger Straße und musste daraufhin durch den Rettungsdienst in die Wolfacher Klinik gebracht werden. Gegen 14:40 Uhr touchierte die Frau augenscheinlich mit dem Vorderrand den rechten Bordstein, kam zu Fall und verletzte sich dabei. Ein Fremdverschulden wird derzeit ausgeschlossen.

