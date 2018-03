Haslach – Glimpflich ausgegangen

Haslach (ots) – Mit glimpflichen Verletzungen kam ein 12-jähriger Junge heute Mittag nach einem Unfall an der Bushaltestelle beim Schulzentrum in der Hauptstraße davon. Beim Spielen mit Gleichaltrigen sprang das Kind kurz nach 12 Uhr vom Gehweg in den Bushaltestellenbereich, wo es vom einfahrenden Schulbus leicht touchiert wurde. Notarzt und Rettungsdienst waren sofort zur Stelle, mussten aber glücklicherweise keine größeren Blessuren versorgen. Mit leichten Verletzungen wurde der 12-Jährige von seiner Mutter abgeholt.

