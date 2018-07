Haslach – Grünstreifen in Brand

Anzeige

Haslach (ots) – Ersten Ermittlungen nach dürften Mulcharbeiten und damit einhergehender Funkenflug in Kombination mit der extremen Witterung am Montagnachmittag zu dem Brand einer Grünfläche im Allmendweg geführt und so Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen haben. Die alarmierten Wehrleute löschten die rund 30 Quadratmeter große Fläche ab. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4022338