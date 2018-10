Haslach – Hoher Blechschaden nach Kollision

Anzeige

Haslach (ots) – 22.000 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall am Donnerstag in der Grafenstraße zu beklagen. Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 85-jähriger Mercedes-Lenker die Grafenstraße in Richtung Mühlenbach, als er mit einem am Fahrbahnrand haltenden anderen Mercedes kollidierte. Durch den Aufprall wurde das gerammte Fahrzeug gegen einen geparkten Fiat geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt. Die Unfallstelle musste durch einen Abschleppdienst geräumt werden.

