Haslach – Hoher Schaden nach Unfallflucht, Zeugenhinweise erbeten

Haslach (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer ist am Mittwochabend in der Hebelstraße von seiner Fahrspur abgekommen und kurz nach 19:30 Uhr mit einem ordnungsgemäß geparkten Audi zusammengestoßen. Der aus Richtung Hofstetten kommende Unfallverursacher fuhr anschließend in Richtung der B 294 weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 8.000 Euro zu scheren. Laut Zeugenhinweisen und bisher erfolgten Recherchen könnte es sich bei dem nun gesuchten Wagen um einen dunklen Skoda Fabia mit Offenburger Zulassung gehandelt haben. Wer Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug und/oder dem Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07832 97592-0 bei den Beamten des Polizeireviers Haslach.

