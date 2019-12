Haslach i.K. – Schmuck erbeutet

Anzeige

Haslach i.K. (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zu einem Schmuckgeschäft in der Hauptstraße und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen diversen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung werden Kriminaltechniker hinzugezogen. /am

