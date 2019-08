Haslach im Kinzigtal – Alleinbeteiligt gestürzt

Anzeige

Haslach im Kinzigtal (ots) – Ein 57-jähriger Rollerfahrer zog sich am Donnerstagmittag leichte Verletzungen zu. Der Mann befuhr gegen 13:10 Uhr die Klosterstraße, als er an der Kreuzung mit der Ringstraße auf ein Schlagloch zufuhr. Trotz Abbremsen kam es beim Durchfahren des Hindernisses zum Sturz, ärztliche Hilfe wurde seitens des Gestürzten abgelehnt. Das Schlagloch entstand durch Arbeiten an einer angrenzenden Baustelle. Das Loch wurde zwar mit Kies gefüllt, jedoch hatte sich der Kies mittlerweile wieder gesetzt. Der entstandene Sachschaden am Roller beträgt ungefähr 300 Euro. /gü

