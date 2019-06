Haslach im Kinzigtal – Mit 2,7 Promille hinterm Steuer, Zeugen gesucht

Anzeige

Haslach (ots) – Nach einer Trunkenheitsfahrt eines 44 Jahre alten Toyota-Fahrers am vergangenen Freitag, ist die Polizei in Haslach nun auf der Suche nach einem Motorradfahrer, der möglicherweise durch den Alkoholisierten gefährdet wurde. Kurz vor 10 Uhr war die Polizei von einem anderen Autofahrer alarmiert worden, der hinter dem Betrunkenen her fuhr. Wegen deutlicher Schlangenlinien auf der B 294 zwischen Mühlenbach und Haslach wurde dieser auf den Toyota-Lenker aufmerksam. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Haslach konnte den 44-Jährigen in der Mühlenbacher Straße stoppen. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von rund 2,7 Promille zu Tage. Nach einer Blutentnahme, wurde der Führerschein des Mannes einbehalten. Auf der Strecke, von der Heidburg kommend in Richtung Haslach, ist möglicherweise auch ein Motorradfahrer durch den Toyota-Lenker gefährdet worden. Dieser und andere Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Nummer 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/rs

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4289510