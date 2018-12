Haslach – Kraftstoff auf Abwegen

Anzeige

Haslach (ots) – Unzählige Liter ausgelaufenen Kraftstoffs haben am Dienstagmittag den Betrieb einer Tankstelle in der Mühlenstraße lahmgelegt. Gegen 12.30 Uhr hatten die Angestellten der Tankstelle eine große Menge Treibstoff auf dem Gelände festgestellt, die im Anschluss durch eigenen Personaleinsatz sowie mit Unterstützung durch Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs beseitigt werden mussten. Die Ermittlungen zu den Ursachen des Malheurs dauern an. Ein Verursacher konnte bislang nicht festgestellt werden.

