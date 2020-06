Haslach – Leicht verletzt

Anzeige

Haslach (ots) – Leichte Verletzungen trug eine 13-Jährige am Donnerstagmorgen davon, als sie mit einem Pedelec in der „Alte Hausacher Straße“ stürzte. Nach derzeitigem Sachstand kam es kurz nach 7 Uhr zu einem Kontakt mit einer zweiten Radfahrerin, welche in dieselbe Richtung unterwegs war. Anschließend kam das Mädchen zu Fall. Eine notärztliche Behandlung war glücklicherweise nicht erforderlich.

/ya

