Haslach – Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Anzeige

Haslach (ots) – Ein Leichtverletzter und rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagnachmittag in der Hausacher Straße. Eine 71 Jahre alte Porsche-Fahrerin ist hierbei gegen 16:45 Uhr in das Heck eines verkehrsbedingt wartenden VW geprallt. Dessen 46 Jahre alter Fahrer trug durch die Kollision leichte Verletzungen davon. Die Beamten des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme. /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4532981 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4532981