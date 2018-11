Haslach – Mit Drogen erwischt

Anzeige

Haslach (ots) – Eine Polizeikontrolle am späten Sonntagvormittag in der Straße „Weiherdamm“ dürfte einem 32 Jahre alten Mann nun führerscheinrechtliche Unannehmlichkeiten bescheren. Bei einer Überprüfung des Opel-Fahrers kurz vor der Mittagszeit ergaben sich Anzeichen eines vorherigen Drogenkonsums. Zudem konnten die Beamten eine Kleinmenge an Marihuana im Wagen des 32-Jährigen vorfinden. Nachdem ein erfolgter Drogentest den Verdacht erhärtete, führte der weitere Weg in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Nach deren Auswertung erwarten den 32-Jährigen Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmitterecht sowie wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4125764