Haslach, Mühlenbach – Baurüttler entwendet

Haslach (ots) – Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes für eine Verzögerung der Arbeiten an der Baustelle am Ortsausgang Mühlenbach gesorgt. Gegen 14 Uhr am Montag wurde festgestellt, dass der 400 Kilogramm schwere Baurüttler nicht mehr an seinem Platz war. Nachdem klar war, dass die Maschine auch nicht an anderer Stelle in Betrieb genommen wurde, musste von Diebstahl ausgegangen werden. Das Baugerät hat einen Wert von rund 9.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3918637