Haslach – Mutmaßlicher Dieb überführt

Haslach (ots) – Bei der Einfahrt mit dem Zug in den Bahnhof Haslach am Montag gegen 17 Uhr sah eine 11-Jährige wie gerade ein Mann ihr Fahrrad vom Bahnhof wegschob. Zusammen mit ihrer gleichaltrigen Freundin gingen sie dem Mann hinterher und sahen wie er in ein Haus ging. Sie klingelten an der Haustür und der Mann händigte auf Nachfrage dem Mädchen das Fahrrad mit der Bemerkung aus, dass er das unverschlossen abgestellte Fahrrad lediglich sicher verwahren wollte. Der 28-Jährige ist jetzt Gegenstand polizeilicher Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach. /ag

