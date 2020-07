Haslach – Nach rasanter Flucht selbst gestellt, wer wurde gefährdet?

Anzeige

Haslach (ots) – Ein 28 Jahre alter Mann hat sich nach einer rasanten Flucht am Montagabend vor einer Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Offenburg nachträglich gestellt, nachdem er einer beabsichtigten Kontrolle zunächst entkommen konnte. Ihm stehen nun strafrechtliche Ermittlungen ins Haus, auch deshalb, weil er mutmaßlich ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu dürfte. Ferner musste der Endzwanziger bei seiner Selbststellung eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, weil sich Verdachtsmomente einer Drogenbeeinflussung auftaten. Der Autofahrer sollte kurz vor 20:30 nach einer begangenen Geschwindigkeitsüberschreitung auf der B 33 bei Steinach von der Polizeistreife angehalten werden. Die Beamten wollten den 28-Jährigen mit Blaulicht und Martinshorn abseits der Bundesstraße zur Kontrolle in eine Nebenstraße lotsen, als der Honda-Lenker plötzlich ‚Gummi‘ gab. Mit Hilfe von Passanten konnte der mit hoher Geschwindigkeit davonbrausende Honda wieder im Niederhofenweg gesichtet werden. Selbst durch einen quer gestellten Streifenwagen ließ sich der Flüchtige nicht aufhalten. Über den Gehweg nutzte er eine Lücke und bretterte in Richtung Lippstraße davon. Um es im Innenstadtbereich nicht zum Äußersten ausarten zu lassen, brachen die Polizisten die Verfolgung zum Schutz von anderen Verkehrsteilnehmern ab. Etwa zwei Stunden später erschien der Mann in Begleitung von Verwandten auf der Dienststelle des Verkehrsdienstes Offenburg und stellte sich. Die Ermittler bitten nun Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch das risikobehaftete Fahrverhalten des 28-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer: 0781 21-4200 zu melden.

