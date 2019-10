Haslach – Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Anzeige

Haslach (ots) – Ein 64 Jahre alter Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend in der Straße „Im Mühlengrün“ die Kontrolle über sein Velo verloren und ist kurz vor 20 Uhr gestürzt. Er hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in das Ortenau Klinikum Offenburg gefahren werden. Nach bisherigen Feststellungen könnte vorheriger Alkoholkonsum zu dem mutmaßlich selbstverschuldeten Sturz beigetragen haben. Eine erhobene Blutprobe wird hierüber Aufschluss geben. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

