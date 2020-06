Haslach – Schwelbrand

Anzeige

Haslach (ots) – Ein Schwelbrand rief am Montagnachmittag Wehrleute aus Haslach, Bollenbach und Schnellingen sowie Beamte des Polizeireviers Haslach in die `Julius-Allgeyer-Straße`. Offenbar war ein defektes Klimagerät der Auslöser für den gegen 17:15 Uhr entstandenen Brand in den Räumlichkeiten einer dortigen Firma. Während ein Fremdverschulden aktuellen Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen werden kann, ist es aktuell noch nicht möglich, den Sachschaden abschließend zu beziffern. Verletzt wurde niemand.

