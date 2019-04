Haslach – Schwer verletzt

Anzeige

Haslach (ots) – Ein 42-jähriger Roller-Fahrer war am frühen Mittwochabend auf dem Leimengrubweg in Richtung Buchenstraße unterwegs. Kurz vor 19 Uhr kam er in einer langgezogenen Rechtskurve gegen die Bordsteinkante und stürzte. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste durch hinzugerufene Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden. An seiner Piaggio entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

