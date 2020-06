Haslach – Technischer Defekt

Anzeige

Haslach (ots) – Der technische Defekt an einem Stromverteilerkasten rief am frühen Mittwoch die Feuerwehr Haslach und Beamte des örtlichen Polizeireviers in die Tannenstraße. Ein technischer Defekt hatte dort gegen 0:15 Uhr offenbar zum Brand eines Verteilerkastens geführt. Die hinzugerufenen Wehrleute kümmerten sich um die Löscharbeiten. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. /ma

