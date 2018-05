Haslach – Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Haslach (ots) – Am Freitagabend, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der B33 zwischen Hausach und Haslach zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw mit zwei Schwerverletzten. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer kam nach dem Parkplatz „Hechtsberg“ aus bislang unbekannter Ursache zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn und daraufhin auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 44-jährigen Pkw-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro.

