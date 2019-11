Haslach – Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Anzeige

Haslach (ots) – Mit einem Stein wurde in der Steinacher Straße am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses eingeworfen. Wohl mit dem Ziel, anschließend in das Haus einzusteigen. Der oder die Täter beendeten jedoch das Vorhaben und suchten das Weite. Die Beamten des Polizeirevier Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen. /ag

