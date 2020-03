Anzeige

Haslach (ots) – Haslach – Wohnung in Brand / NACHTRAGSMELDUNG

Nach ersten Ermittlungen gehen die Beamten des Polizeireviers Haslach derzeit nicht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Stattdessen besteht die Möglichkeit, dass es aufgrund eines technischen Defekts im Bereich der Küche zu dem Brandausbruch gekommen war. Die Bewohnerin wurde bei dem Vorfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

/ya

Ursprungsmeldung vom 17.03.2020, 15.43 Uhr

Haslach – Wohnung in Brand

Wie genau es am heutigen Dienstagmittag in einem Anwesen in der Grafenstraße zu einem Brandausbruch kam, ist derzeit noch unklar. Fest steht bis dahin, dass den Leitstellen von Feuerwehr und Polizei kurz vor 15 Uhr gemeldet wurde, dass die oberste von drei Wohneinheiten in Vollbrand stehen würde. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, hatten die betroffenen Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Eine Bewohnerin musste mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Die Wehrleute aus Haslach haben den Brand gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist wie die Brandursache derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

