Haslach – Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Haslach (ots) – Eine traurige Erfahrung musste am Donnerstagnachmittag der Besitzer eines grauen Peugeot machen. Als er gegen 15:30 Uhr von seinem knapp halbstündigen Einkauf in einem Discountmarkt in der Straße Im Spießacker zurückkam, war an seinem Auto der hintere, linke Kotflügel beschädigt. Offenbar hatte ein anderer Autofahrer beim Rangieren den Schaden in Höhe von knapp 1.000 Euro verursacht und war danach einfach davon gefahren, ohne auf den Fahrer des beschädigten Wagens zu warten. Jetzt haben die Beamten des Polizeireviers Haslach die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zu Folge dürfte es sich beim Unfallverursacher um den Fahrer eines roten Fahrzeuges handeln. Zeugen, die zum Unfall sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832/97592-0 beim Polizeirevier Haslach zu melden.

