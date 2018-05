Haslach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haslach (ots) – Auf einem Parkplatz in der Mühlenbacher Straße verursachte am Dienstag zwischen 9 Uhr und 10:40 Uhr ein noch unbekannter Autofahrer einen Schaden von etwa 1.500 Euro und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Ort des Geschehens. Ein grauer Skoda war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz bei Gebäude Nummer 7 geparkt, als ein unbekannter Fahrzeuglenker den Schaden beim Ein- oder Ausparken herbeiführte. Außer gelb/orangen Lackspuren ließ der Verursacher nichts zurück. Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug und/oder dessen Fahrer geben können, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 07832 97592-0 an die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Haslach.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3941009