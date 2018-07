Haslach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haslach (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nach einer Unfallflucht am frühen Montagabend in der Mühlenbacher Straße auf der Suche nach Zeugen der verheimlichten Karambolage. Nach ersten Erkenntnissen ist ein noch unbekannter Autofahrer zwischen 17 Uhr und 18 Uhr mit einem vor dem Anwesen Nummer 4 abgestellten weißen Fiat mit Ladepritsche kollidiert. Um den Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro scherte sich der Verursacher nicht. Die Beamten bitten Zeugen unter der Rufnummer: 07832 97592-0 um sachdienliche Hinweise.

