Hausach – Arbeitsunfall

Hausach (ots) – Ein 50 Jahre alter Mann hat sich in den frühen Freitagmorgenstunden nach einem Sturz von einer Maschine schwere Verletzungen zugezogen und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Offenburger Krankenhaus gebracht werden. Der Arbeiter wurde kurz vor 4 Uhr in einer Firma in der Straße ‚Hinterer Bahnhof‘ auf dem Boden liegend aufgefunden. Nach bisherigen Feststellungen könnte der 50-Jährige aus etwa 170 Zentimetern Höhe abgerutscht und gestürzt sein. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen übernommen.

