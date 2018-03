Hausach – Auf schneeglatter Fahrbahn überschlagen

Hausach (ots) – Die 30-jährige Fahrerin eines Citroen fuhr am Sonntagmorgen von Hausach auf die B33 in Richtung Haslach. Auf dem Beschleunigungsstreifen kam sie zunächst zu weit nach rechts, fuhr in den Schneematsch und lenkte ihr Auto abrupt nach links. Hierbei übersteuerte sie, schleuderte quer über die Fahrbahn und überschlug sich im angrenzenden Gelände. Der Citroen kam in einem Graben auf dem Dach zu liegen. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. /Br

