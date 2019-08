Hausach, B33 – Auto durch abfallende Radkappe beschädigt

Anzeige

Hausach (ots) – Durch eine Radkappe, die sich von einem älteren, weißen Wohnmobil gelöst haben soll, wurde am Freitagnachmittag gegen 13:50 Uhr ein schwarzer BMW beschädigt. Der 50-Jährige war mit seinem X3 auf der B 33 in Richtung Wolfach unterwegs, als ihm kurz vor dem Tunnel Hausach, bereits im zweispurigen Bereich, aus Richtung Wolfach ein Wohnmobil entgegen kam. Das Wohnmobil soll seitlich grüne Streifen gehabt haben. Der Autofahrer konnte der ihm entgegenrollenden Radkappe nach eigenen Angaben nicht mehr ausweichen. Am BMW entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden unter der Telefonnummer: 07834 8357-0 um Hinweise gebeten. /ag

