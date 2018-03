Hausach – Berauscht auf dem Parkplatz

Hausach (ots) – Die Kontrolle eines 31-Jährigen auf einem Parkplatz in der Dorfstraße hat für ihn nun strafrechtliche Konsequenzen. Der Mann saß bei laufendem Motor in seinem VW, weshalb am Sonntagabend gegen 22 Uhr die Polizei verständigt wurde. Den Beamten des Polizeireviers Haslach stieg, als sie den Mann ansprachen, sofort der Geruch von Marihuana in die Nase. In einer Ablage der Fahrertüre stießen die Ordnungshüter auf die Quelle des Aromas und konnten eine kleine Menge Marihuana beschlagnahmen. Die Überprüfung des Fahrers mit einem Schnelltest ergab, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Er sieht sich nun mit einer Anzeige konfrontiert.

