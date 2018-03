Hausach – Brennender Schrank

Hausach (ots) – In der Eisenbahnstraße kam es am Mittwoch gegen 16:50 Uhr zum Brand eines Schrankes in einem Wohnhaus, bei dem jedoch niemand verletzt wurde. Möglicherweise hatte ein spielendes Kind das Feuer verursacht und so die Rettungskräfte der Feuerwehren Hausach und Wolfach, sowie den Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Alle Bewohner konnten unbeschadet das Haus verlassen, an dem kein nennenswerter Schaden entstanden ist.

