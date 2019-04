Hausach – Einbruch

Anzeige

Hausach (ots) – Unbekannte sind zwischen Montagabend und Mittwochmittag in ein Vereinsheim in der Waldstraße eingestiegen. Indem die ungebetenen Besucher sich gewaltsam an einem Fenster des Gebäudes zu schaffen machten, gelangten sie in die innenliegenden Räume. Nennenswerte Beute machten sie hierbei nicht. Es blieb jedoch ein Sachschaden von rund 400 Euro zurück. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4243368