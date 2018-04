Hausach – Einbruch in Bäckerei

Hausach (ots) – Noch unbekannte Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in die Räume einer Bäckereifiliale am Klosterplatz gelangt. Nachdem sie die Schiebetür zum Verkaufsraum aufgebrochen hatten, führte der weitere Weg über die Backstube schnurstracks in ein Büro. Dort fiel den nächtlichen ´Besuchern´ Bargeld in die Hände, mit welchem ihnen unerkannt die Flucht gelang. Die Beamten de Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

